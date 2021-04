(Di giovedì 29 aprile 2021) Ladeldella ventesima edizione diè stata registrata e queste sono ledettagliate riportate da Il Vicolo Delle News. Anche in questa, come nella precedente, sarà eliminato un solo allievo. I tre artisti finiti al(perdendo nelle varie manche) sono stati Serena, Alessandro e Samuele. La prima è stata salvata dai professori, uno fra gli altri due è invece l’eliminato. L'articolo proviene da Biccy.it.

Advertising

blogtivvu : +++ARTICOLO AGGIORNATO+++ Spoiler Amici 20: eliminato settima puntata dell’1 maggio, sfide tra allievi e ospiti… - fanpage : #Amicispoiler, le anticipazioni: chi viene eliminato - Viioo_fo : Io e Giulia che non guarderemo più amici dopo le anticipazioni - meantvobe : Se le anticipazioni di amici sono un sogno non svegliatemi - StraNotizie : Amici, anticipazioni settima puntata serale: ecco chi è finito al ballottaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Amici anticipazioni

Inoltre, il programma raccoglie le testimonianze di, famigliari, magistrati e Polizia per la ricostruzione del caso. Ledi stasera: la storia di Giordana Di Stefano La serata di ...(POST IN AGGIORNAMENTO)20, tutte leufficiali sulla settima puntata Leufficiali riguardanti la registrazione della settima puntata di20 che andrà in onda ...Giovedì 29 aprile è stata registrata la settima puntata del serale di Amici 2021, il talent show condotto da Maria De Filippi ...Amici anticipazioni 7 puntata Serale eliminato: Samuele e Alessandro al ballottaggio Mancano pochi giorni alla settima puntata Amici Serale, che è stata ...