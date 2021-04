Amici 20, Madame e Sangiovanni, come si sono conosciuti? (Di giovedì 29 aprile 2021) Sangiovanni è giovanissimo, ha compiuto 18 anni nella scuola di Amici eppure ha già all’attivo un disco di platino. Il cantante deve parte della sua fortuna alla collega Madame, che l’ha “scoperto” artisticamente. Non solo, anche la madre di Sangiovanni ha svelato questo retroscena e, ora, stiamo proprio per scoprire come si sono conosciuti i due. Le parole della madre di Sangiovanni “Qui dalle nostre parti ha conosciuto Madame, la bravissima cantante il cui vero nome è Francesca Calearo che quest’anno è arrivata ottava a Sanremo con il brano intitolato Voce – ha rivelato la madre di Sangiovanni – È stata lei a portarlo all’attenzione di Caterina Caselli che ha deciso di puntare su di lui”. ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 29 aprile 2021)è giovanissimo, ha compiuto 18 anni nella scuola dieppure ha già all’attivo un disco di platino. Il cantante deve parte della sua fortuna alla collega, che l’ha “scoperto” artisticamente. Non solo, anche la madre diha svelato questo retroscena e, ora, stiamo proprio per scopriresii due. Le parole della madre di“Qui dalle nostre parti ha conosciuto, la bravissima cantante il cui vero nome è Francesca Calearo che quest’anno è arrivata ottava a Sanremo con il brano intitolato Voce – ha rivelato la madre di– È stata lei a portarlo all’attenzione di Caterina Caselli che ha deciso di puntare su di lui”. ...

