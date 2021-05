Amici 20, le anticipazioni del settimo serale: le sfide, i ballottaggi e l'eliminato (Di giovedì 29 aprile 2021) La registrazione del settimo serale di Amici 20 inizia incredibilmente con il sorteggio della squadra Pettinelli/Peparini che scelgono di sfidare Cuccarini/Arisa. Iniziano subito le baracconate: Rudy ha preparato un guanto di sfida per Arisa/Cuccarini. Propone di mettersi in boxer e far mettere le donne in costume ma le due donne rifiutano. Allora accettano un secondo guanto sul ballare. Vincono le due donne. 1° MANCHE 1° sfida: Guanto di sfida tra Aka e Tancredi su Alleluja ma viene annullato dai giudici perchè non ritenuta idonea per Tancredi. Quindi si sfidano Aka e Tancredi su ‘Another one bites the dust’ con barre. Vince Tancredi. 2° sfida: Samuele vs Alessandro sulla sfida di improvvisazione. Vince Samuele. 3° sfida: Giulia vs Alessandro sulla versatilità, il guanto di sfida sui tre stili diversi e vince Giulia Vincono ... Leggi su sicksadworld (Di giovedì 29 aprile 2021) La registrazione deldi20 inizia incredibilmente con il sorteggio della squadra Pettinelli/Peparini che scelgono di sfidare Cuccarini/Arisa. Iniziano subito le baracconate: Rudy ha preparato un guanto di sfida per Arisa/Cuccarini. Propone di mettersi in boxer e far mettere le donne in costume ma le due donne rifiutano. Allora accettano un secondo guanto sul ballare. Vincono le due donne. 1° MANCHE 1° sfida: Guanto di sfida tra Aka e Tancredi su Alleluja ma viene annullato dai giudici perchè non ritenuta idonea per Tancredi. Quindi si sfidano Aka e Tancredi su ‘Another one bites the dust’ con barre. Vince Tancredi. 2° sfida: Samuele vs Alessandro sulla sfida di improvvisazione. Vince Samuele. 3° sfida: Giulia vs Alessandro sulla versatilità, il guanto di sfida sui tre stili diversi e vince Giulia Vincono ...

