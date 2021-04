Amici 20, arrivano i risultati del televoto per le gare di canto e ballo: ecco chi ha vinto (Di giovedì 29 aprile 2021) Aka7Even e Giulia Stabile sono i vincitori della gara televoto che ha visto in sfida gli allievi di Amici 20, nella categoria canto e ballo. Una gara molto temuta dai ragazzi: l’ultimo arrivato nelle rispettive classifiche dovrà infatti pagare pegno. Durante l’ultimo Daytime andato in onda, Maria de Filippi ha convocato i cantanti in Sala Relax. Ha mostrato ai ragazzi dapprima la classifica vuota, successivamente i risultati. I quattro sfidanti hanno dato per scontata la prima posizione, che da mesi vede costantemente il giovane Sangiovanni irremovibile. Ma c’è stata una sorpresa, che in molti stavano aspettando: il vincitore della sfida votata da casa è stato Aka7Even, con la percentuale di preferenza del 30%, a discapito del 29% di Deddy, del 25% di Sangiovanni e del 16% di ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 29 aprile 2021) Aka7Even e Giulia Stabile sono i vincitori della garache ha visto in sfida gli allievi di20, nella categoria. Una gara molto temuta dai ragazzi: l’ultimo arrivato nelle rispettive classifiche dovrà infatti papegno. Durante l’ultimo Daytime andato in onda, Maria de Filippi ha convocato i cantanti in Sala Relax. Ha mostrato ai ragazzi dapprima la classifica vuota, successivamente i. I quattro sfidanti hanno dato per scontata la prima posizione, che da mesi vede costantemente il giovane Sangiovanni irremovibile. Ma c’è stata una sorpresa, che in molti stavano aspettando: il vincitore della sfida votata da casa è stato Aka7Even, con la percentuale di preferenza del 30%, a discapito del 29% di Deddy, del 25% di Sangiovanni e del 16% di ...

