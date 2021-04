Amazon, incidente sul lavoro ad Alessandria: un operaio morto e tre feriti (Di giovedì 29 aprile 2021) incidente all’interno del cantiere di Amazon: un operaio è morto sul colpo mentre gli altri tre feriti sono stati trasportati all’Ospedale di Alessandria. Il cordoglio dell’azienda Questa mattina, giovedì 29 aprile, all’interno del cantiere del nuovo spazio logistico di Amazon ad Alessandria, che si trova alle spalle del polo commerciale Marengo Retail Park, un operaio è morto mentre altri tre sono rimasti feriti. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’incidente, ma da un primo riscontro sarebbe crollata una parte della struttura che, una volta ultimata, ospiterà il deposito di smistamento di Amazon. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del fuoco, i ... Leggi su zon (Di giovedì 29 aprile 2021)all’interno del cantiere di: unsul colpo mentre gli altri tresono stati trasportati all’Ospedale di. Il cordoglio dell’azienda Questa mattina, giovedì 29 aprile, all’interno del cantiere del nuovo spazio logistico diad, che si trova alle spalle del polo commerciale Marengo Retail Park, unmentre altri tre sono rimasti. Non sono ancora chiare le dinamiche dell’, ma da un primo riscontro sarebbe crollata una parte della struttura che, una volta ultimata, ospiterà il deposito di smistamento di. Sul posto sono giunti immediatamente i Vigili del fuoco, i ...

