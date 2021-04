Allegri-Juventus | il grande ritorno | bookmakers convinti | la quota crolla

(Di giovedì 29 aprile 2021) Un mese per riconquistare la, almeno in. Massimilianova di gran passo verso ilsecondo i betting analyst, che in poco più di 30 giorni hanno completamente rivisto le previsioni sul tecnico toscano. Complici le battute d’arresto di Pirlo e l’uscita di scena del Bayern Monaco, ildia Torino si è fatto progressivamente strada nelle scommesse Snai sulla sua prossima squadra, dove all’apertura delle giocate, riferisce Agipronews, la Juve era lontana a 7,50. Stamattina, dopo i tagli delle ultime settimane, l’offerta è stata portata a 2,00, lapiù bassa raggiunta finora. A perdere terreno è stato invece il Real Madrid – adesso a 5,00 – ma soprattutto la Roma, che dopo il 3,50 di fine marzo è salita a 6,50. In secondo ...

Advertising

sportmediaset : La Juve ha già deciso: arriva #Allegri anche se Pirlo va in Champions. #SportMediaset - forumJuventus : [GdS] Juve, sempre più forte l’ipotesi Allegri bis: con Max al centro del progetto Dybala, Chiesa e De Ligt. Ronald… - capuanogio : .@MaxNerozzi sul #CorriereTorino: la #Juventus ha scelto #Allegri, tutti gli indizi portano al ritorno dell'ex tecn… - francescobosett : Se facciamo casting siamo allo sbando totale,rivedo il Milan dopo #Allegri ... #Juventus #AllegriBack #pirlo - romanewseu : #Allegri, i bookmakers sono convinti: sarà ritorno alla #Juventus #ASRoma #RomanewsEu -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri Juventus

Infine, proprio lui, Max. Tanto criticato per il suo estremo pragmatismo e il suo rifiuto al bel calcio, ad oggi, viene considerato l'unico salvatore di unache sta annegando. L'...... seguendo la stessa strada di Boniperti, perché anche lui nellaha vinto tutto, anche se ... Lippi sarebbe il miglior presidente con, con cui ha ottimi rapporti, in panchina. Al suo ...ALLEGRI JUVENTUS QUOTE – Un mese per riconquistare la Juventus, almeno in quota. Massimiliano Allegri va di gran passo verso il ritorno secondo i betting analyst, che in poco più di 30 giorni hanno ...Dopo quattro anni la storia d'amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri sarebbe arrivata al capolinea. Secondo il settimanale "Dipiù", che ha raccolto le testimonianze di una persona vicina all ...