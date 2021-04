Alla scoperta dell’antica Puteoli: riapre il percorso archeologico del Rione Terra di Pozzuoli (Di giovedì 29 aprile 2021) Pozzuoli – Con il passaggio della Campania in zona giAlla, lo staff della Turismo e Servizi Srl è pronto ad accogliere il visitatore per scoprire insieme l’antica Puteoli, colonia romana fondata nel 194 a.C. e porto di Roma in età augustea, custodita nel ventre del seicentesco borgo del Rione Terra di Pozzuoli. Il Rione Terra è il centro antico della città di Pozzuoli. Gli scavi archeologici sono nel ventre dell’abitato del Seicento in uno stato di conservazione e di leggibilità che ha superato di molto le più rosee aspettative, rivelando una continuità topografica tra la città antica e quella moderna, ricostruita dopo la nascita del Monte Nuovo. Le due realtà convivono una nell’altra in una dimensione monumentale di grande impatto ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 29 aprile 2021)– Con il passaggio della Campania in zona gi, lo staff della Turismo e Servizi Srl è pronto ad accogliere il visitatore per scoprire insieme l’antica, colonia romana fondata nel 194 a.C. e porto di Roma in età augustea, custodita nel ventre del seicentesco borgo deldi. Ilè il centro antico della città di. Gli scavi archeologici sono nel ventre dell’abitato del Seicento in uno stato di conservazione e di leggibilità che ha superato di molto le più rosee aspettative, rivelando una continuità topografica tra la città antica e quella moderna, ricostruita dopo la nascita del Monte Nuovo. Le due realtà convivono una nell’altra in una dimensione monumentale di grande impatto ...

