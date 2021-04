All Blacks-Silver Lake, accordo vicino: ma i giocatori dicono “no” (Di giovedì 29 aprile 2021) La dirigenza della Nazionale neozelandese di rugby, i leggendari All Blacks, ha votato per la cessione del 12,5% delle azioni dei propri diritti commerciali alla private equity americana Silver Lake. Come riporta il Financial Times, la cifra dell’accordo si aggira intorno ai 390 milioni di dollari neozelandesi (circa 233 milioni di euro). Silver Lake, società L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 29 aprile 2021) La dirigenza della Nazionale neozelandese di rugby, i leggendari All, ha votato per la cessione del 12,5% delle azioni dei propri diritti commerciali alla private equity americana. Come riporta il Financial Times, la cifra dell’si aggira intorno ai 390 milioni di dollari neozelandesi (circa 233 milioni di euro)., società L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : All Blacks Rugby: federazione neozelandese sostiene vendita azioni All Blacks agli americani La New Zealand Rugby Federation ha annunciato il suo sostegno al controverso piano di vendere azioni del suo marchio All Blacks agli investitori statunitensi, descrivendolo come una svolta rivoluzionaria per il rugby. "Riteniamo che questa sia un'opportunita' entusiasmante che puo' portare benefici a tutto lo sport ...

Ok a vendita quota diritti All Blacks a fondo investimento Usa Storica decisione per la Federrugby neozelandese L' assemblea generale della federazione ha dato l'ok con voto unanime alla cessione di una quota dei diritti degli All Blacks alla Silver Lake, fondo di investimento californiano. "Riteniamo che sia un'opportunità affascinante e veramente rivoluzionaria, che può portare benefici a tutto questo sport per le ...

Rugby, Nuova Zelanda: parte del marchio 'All Blacks' venduto a un fondo statunitense la Repubblica All Blacks-Silver Lake, accordo vicino: ma i giocatori dicono “no” Nonostante il "no" dei giocatori, la dirigenza degli All Blacks ha votato per cedere il 12,5% delle azioni dei propri diritti commerciali alla private equity Silver Lake.

Rugby, Nuova Zelanda: parte del marchio 'All Blacks' venduto a un fondo statunitense La Federazione neozelandese ha accettato l'offerta della californiana 'Silver Lake' per la vendita del 12,5% dei diritti d'immagine. Manca ...

