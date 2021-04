Alitalia:Lazzerini, dopo ok a Ita partenza in 60 - 90 giorni (Di giovedì 29 aprile 2021) "Dal momento in cui abbiamo il via libera, e ci vorrebbe anche l'aumento del capitale, perché al momento abbiamo un capitale di 20 milioni, possiamo partire in 60 - 90 giorni". Lo ha detto l'... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 29 aprile 2021) "Dal momento in cui abbiamo il via libera, e ci vorrebbe anche l'aumento del capitale, perché al momento abbiamo un capitale di 20 milioni, possiamo partire in 60 - 90". Lo ha detto l'...

Advertising

raffaellapaita : Al lavoro in Commissione Trasporti per l’audizione del Presidente Caio e dell’ad Lazzerini di #Alitalia sulla predi… - fisco24_info : Alitalia:Lazzerini, dopo ok a Ita partenza in 60-90 giorni: Ma fondamentale prendere presto responsabilità commerci… - giornaleradiofm : Alitalia:Lazzerini, dopo ok a Ita partenza in 60-90 giorni: (ANSA) - ROMA, 29 APR - 'Dal momento in cui abbiamo il… - iconanews : Alitalia:Lazzerini, dopo ok a Ita partenza in 60-90 giorni - RobertoSignore7 : RT @raffaellapaita: Al lavoro in Commissione Trasporti per l’audizione del Presidente Caio e dell’ad Lazzerini di #Alitalia sulla predispos… -