Alitalia | nessuna manifestazione interesse Atteso incontro commissari-sindacati

(Di giovedì 29 aprile 2021) (Teleborsa) – Ainon è arrivata alcunad’intenti della newco ITA per il ramo “aviation”. Lo precisacon una nota, in risposta alle indiscrezioni di stampa degli ultimi giorni. “rende noto che quanto riportato da organi di stampa circa la disponibilità presso la compagnia aerea di una comunicazione da parte di ITA S.p.A. datata 26 aprile 2021 avente per oggetto ‘di intenti per l’acquisto ramo aviation’ non è sinora pervenuta aiStraordinari destinatari”. Dellad’avevano parlato diversi organi di stampa, fra cui il Corriere, che scriveva di un “contratto preliminare di compravendita per l’aviation”, a stretto giro e dietro pagamento ...

La nuova, al secolo Ita, è ancora congelata in attesa in attesa che si sblocchi la trattativa ... Niente spezzatino - affermano - nessuna ipotesi di una mini compagnia e lotta serrata con l'Ue ...
Nuovo round venerdì prossimo tra la terna commissariale di Alitalia e i sindacati. Sul tavolo ci saranno le due questioni che 'scottano', il mancato pagamento degli stipendi di aprile e il rebus sul f ...