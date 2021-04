Al via la nuova fiction Mediaset: “Storia di una famiglia perbene” (Di giovedì 29 aprile 2021) “Storia di una famiglia perbene”: Simona Cavallari e Giuseppe Zeno saranno marito e moglie nella fiction Storia di una famiglia perbene, regia di Stefano Reali, produzione 11 Marzo La serie formata da otto episodi di cinquanta minuti , con protagonisti Simona Cavallari e Giuseppe Zeno, è liberamente ispirata al best- seller di Rosa Ventrella e pubblicato dalla Newton Compton Editori nel 2018. Il racconto si svolge a Bari tra il 1985 e il 1992 e racconta dell’amicizia tra Maria, figlia di pescatori, e Michele, figlio del boss Nicola Straziota. Un rapporto che cresce negli anni fino a diventare un grande amore che dovrà però combattere contro le ostilità delle famiglie e la decadenza che li circonda. Leggi anche–> “Mina Settembre”, l’intervista a Pasqualina Sanna: ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 29 aprile 2021) “di una”: Simona Cavallari e Giuseppe Zeno saranno marito e moglie nelladi una, regia di Stefano Reali, produzione 11 Marzo La serie formata da otto episodi di cinquanta minuti , con protagonisti Simona Cavallari e Giuseppe Zeno, è liberamente ispirata al best- seller di Rosa Ventrella e pubblicato dalla Newton Compton Editori nel 2018. Il racconto si svolge a Bari tra il 1985 e il 1992 e racconta dell’amicizia tra Maria, figlia di pescatori, e Michele, figlio del boss Nicola Straziota. Un rapporto che cresce negli anni fino a diventare un grande amore che dovrà però combattere contro le ostilità delle famiglie e la decadenza che li circonda. Leggi anche–> “Mina Settembre”, l’intervista a Pasqualina Sanna: ...

