“Aiutateci a trovarlo” Chi l’ha visto | la foto di un bambino e l’eredità L’appello di Federica Sciarelli

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 29 aprile 2021) Una vicenda atroce quella raccontata ieri sera a Chi?, il programma in onda su Rai3 e condotto magistralmente da. La conduttrice ha raccontato la storia di Malcom Simon, originario della Guyana, è morto in Svezia a 84 anni circondato dall’amore della moglie. È stata la moglie di quest’ultimo, deceduto per Covid, a rivolgersi alla trasmissione che si occupa di ritrovare le persone scomparse per realizzare l’ultimo desiderio del compagno di una vita. La su triste storia inizia nel 1957, quando Malcom lascia il suo paese per raggiungere Londra. Nella capitale londinese Malcom conosce, in una discoteca per italiani, una ragazza di Trieste. I due cominciano una relazione, ma sono costretti a separarsi quando lei perde il lavoro ed è costretta a tornare in Italia, e lui è chiamato per il ...