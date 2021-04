Airola | il Tar accoglie nuovamente il ricorso dei genitori | si torna in aula

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 29 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Il Tar Campania ha accolto ilpresentato avverso l’ordinanza comunale, la n.25, con la quale il Primo Cittadino, Michele Napoletano, aveva disposto la sospensione dell’attività didattica in presenza fino a tutta la giornata del 15 Maggio. Sidunque in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel territorio comunale di. Presto sarà firmata una nuova ordinanza dal Primo Cittadino del Comune della Valle Caudina, in cui si saprà se la didattica in presenza avrà inizio domani o dopodomani. Il Sindaco non è nella Casa Comunale per impegni istituzionali e quindi impossibilitato a firmare l’ordinanza. Il numero degli attuali positivi nel comune disale a 138 unità. L'articolo proviene da Anteprima24.it.