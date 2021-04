Aglio germogliato | proprietà e benefici per la salute

(Di giovedì 29 aprile 2021) Redazione Contrariamente a quello che si potrebbe pensare, l’non fa male, anzi: presenta moltie diverse. In generale, l’possiede delle formidabili qualità antibatteriche e antisettiche, ma solo negli ultimi tempi sono state attribuite a questa pianta anche caratteristiche antiossidanti. Infatti, è stato scoperto che l’possiedeantiossidanti di gran lunga superiori, se paragonati con quelli attribuibili ai bulbi freschi: da un nuovo studio pubblicato dal Journal of Agricultural and Food Chemistry dell’ACS, e condotto da Jong-Sang Kim e dal suo gruppo di ricerca, è emerso che, la germinazione dell’è associata a una maggiore attività antiossidante molto più ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Aglio germogliato

Impronta Unika

Questa ricerca è arrivata a concludere che l', proprio come altri studi che hanno dimostrato come fagioli e cereali germogliati abbiano una maggiore attività antiossidante, ha un'...Scoprite il motivo Secondo il Journal of Agricultural and Food Chemistry l'abitudine di disfarci dell'è del tutto erronea. Infatti, alcuni ricercatori americani sono arrivati alla ...Le 10 migliori ricette con gli asparagi per valorizzare al meglio questo germoglio primaverile: dalla pasta alla frittata, passando per quiche e vellutate.Quando acquistiamo l’aglio e lo mettiamo da parte in attesa di usarlo per le nostre pietanze, dopo qualche giorno lo vediamo germogliare, come si usa dire. Generalmente il germoglio dell’aglio viene b ...