Aggiornato Fortnite si aggiorna | Le novità della patch 16 30

(Di giovedì 29 aprile 2021) A partire da oggi è disponibile un nuovomento per, il quale introduce tante, ve le riportiamo a seguire. Tutte le16.30 diNuovo arco esotico La modalità Creativa accoglie le restanti armi primordiali, improvvisate ed archi oltre il Choppa Nuova modalità LTM: Il pavimento si ripristina Nuovi incarichi dell’Agente Jonesy Il Primo Nuovi incarichi per Neymar Jr, i quali permettono di sbloccare la Skin e gli oggetti a tema Nuova LTM Cattura la bandiera LTM Colpo Guardia del Corpo è stata abilitata LTM Colpo Secco è stata abilitata Attivata nuovamente la possibilità di regalare il Pass Battaglia su iOS LTM Creativa Zone Wars: Parco Acquatico è ora disponibile LTM Fuori dal magazzino (Squadre) è ora disponibile LTM ...

ha da poco dato il benvenuto alla Stagione 6, proprio settimana scorsa Epic Games ha aggiornato il titolo alla versione 16.20 con tante ricche novità. Nonostante la situazione non certo facile, continuano a fioccare nuove partnership all'interno del mondo di Fortnite. Epic Games sta facendo uno sforzo immane per rendere il proprio battle royale sempre più aggiornato. L'aggiornamento 16.30 ha introdotto in Fortnite gli incarichi per le Settimane 7-10. Questo nuovo aggiornamento introduce quindi tutta una serie di novità che migliorano l'esperienza della Stagione 6. Non vi resta dunque che scaricare l'update 16.30 di Fortnite e lanciarvi nella battaglia.