Ultime Notizie dalla rete : Afghanistan Maio Afghanistan: Di Maio, l'impegno italiano non si esaurirà L'impegno dell'Italia in Afghanistan "non si esaurirà" con il termine della missione Nato. Lo ha detto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al Question time in Senato, assicurando l'obiettivo di continuare a "monitorare che ...

Expo 2020 Dubai: Di Maio inaugura il padiglione Italia Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha tenuto un discorso per inaugurare il padiglione Italia all'Expo 2020 di Dubai ...

