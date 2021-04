Adriano Celentano, come non l’avete mai visto: la sua dichiarazione farà riflettere tutti (Di giovedì 29 aprile 2021) Il molleggiato, Adriano Celentano scende in campo sulla questione Corona e gli propone una soluzione mistica ai suoi molti problemi Fabrizio CoronaCorona ora è a casa, nella sua Milano, accanto a sua madre e ai suoi affetti. Non c’è giorno che passi che non porti avanti la sua battaglia contro la condizione in cui versano i detenuti italiani. La sua è una lotta contro le ingiustizie e i soprusi in carcere. Dopo aver trascorso del tempo tra l’ospedale psichiatrico e il carcere, in seguito al folle gesto suicida in diretta Instagram, Fabrizio è di nuovo libero. LEGGI QUI>>> Fabrizio Corona fuori dal carcere ma la situazione è grave: ecco cosa dovrà fare Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) In tanti, tra i personaggi vip, hanno ... Leggi su kronic (Di giovedì 29 aprile 2021) Il molleggiato,scende in campo sulla questione Corona e gli propone una soluzione mistica ai suoi molti problemi Fabrizio CoronaCorona ora è a casa, nella sua Milano, accanto a sua madre e ai suoi affetti. Non c’è giorno che passi che non porti avanti la sua battaglia contro la condizione in cui versano i detenuti italiani. La sua è una lotta contro le ingiustizie e i soprusi in carcere. Dopo aver trascorso del tempo tra l’ospedale psichiatrico e il carcere, in seguito al folle gesto suicida in diretta Instagram, Fabrizio è di nuovo libero. LEGGI QUI>>> Fabrizio Corona fuori dal carcere ma la situazione è grave: ecco cosa dovrà fare Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Fabrizio Corona (@fabriziocoronareal) In tanti, tra i personaggi vip, hanno ...

