Addio alla voce della sigla di Lupin III: Irene Vioni lascia il ricordo di un’infanzia (Di giovedì 29 aprile 2021) voce indimenticabile che ha accompagnato un’intera generazione: è morta Irene Vioni, cantò la sigla “fisarmonica” di Lupin III. Personaggi Lupin IIIAnche se appartiene ad una particolare generazione, quella degli anni ’80, questa sigla ha avuto un seguito incredibile. Infatti, anche se negli anni ’90 è stato Enzo Draghi a cantare la sigla successiva del famoso cartone animato, su alcuni canali girava ancora la versione precedente, con la voce della cantante Vioni. Se n’è andata a 78 anni dopo una lunga malattia, esalando l’ultimo respiro nell’ospedale di Correggio (Reggio Emilia). Molti la ricorderanno non solo per la serie animata, ma anche perché, tra gli anni ’60 e ’70, è stata la ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 29 aprile 2021)indimenticabile che ha accompagnato un’intera generazione: è morta, cantò la“fisarmonica” diIII. PersonaggiIIIAnche se appartiene ad una particolare generazione, quella degli anni ’80, questaha avuto un seguito incredibile. Infatti, anche se negli anni ’90 è stato Enzo Draghi a cantare lasuccessiva del famoso cartone animato, su alcuni canali girava ancora la versione precedente, con lacantante. Se n’è andata a 78 anni dopo una lunga malattia, esalando l’ultimo respiro nell’ospedale di Correggio (Reggio Emilia). Molti la ricorderanno non solo per la serie animata, ma anche perché, tra gli anni ’60 e ’70, è stata la ...

