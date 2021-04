Activision Blizzard, per il CEO Bobby Kotick l'azienda 'non ha bisogno di acquisizioni per accrescere il business' (Di giovedì 29 aprile 2021) In un periodo in cui si susseguono news su acquisizioni, come ad esempio con Microsoft, Activision Blizzard è la mosca bianca, perché a quanto pare il CEO Bobby Kotick non è interessato. "Abbiamo una grande crescita organica" ha dichiarato recentemente. "Quindi non abbiamo bisogno di fusioni o acquisizioni per aumentare il business". Per mantenere questa crescita, Kotick ha in mente un'altra ricetta: "Dobbiamo trovare il talento per stare al passo con le opportunità che abbiamo internamente", ha dichiarato, parlando in seguito della "enorme competizione" per accaparrarsi talenti. Kotick ha spiegato che questa competizione è dovuta in parte dal fatto che le grandi aziende tecnologiche sono in diretta concorrenza con ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 29 aprile 2021) In un periodo in cui si susseguono news su, come ad esempio con Microsoft,è la mosca bianca, perché a quanto pare il CEOnon è interessato. "Abbiamo una grande crescita organica" ha dichiarato recentemente. "Quindi non abbiamodi fusioni oper aumentare il". Per mantenere questa crescita,ha in mente un'altra ricetta: "Dobbiamo trovare il talento per stare al passo con le opportunità che abbiamo internamente", ha dichiarato, parlando in seguito della "enorme competizione" per accaparrarsi talenti.ha spiegato che questa competizione è dovuta in parte dal fatto che le grandi aziende tecnologiche sono in diretta concorrenza con ...

