Abu Mazen rinuncerà alle elezioni palestinesi (Di giovedì 29 aprile 2021) . Non è ancora certo se il Presidente dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina rimanderà o cancellerà le urne previste per il 22 maggio e i giorni seguenti. Certo è che non vuole rinunciare al proprio potere. Italia aiuta Palestina per lo sviluppo infrastrutturale Quali sono le intenzioni di Abu

Abu Mazen, la pazza idea: niente elezioni per “colpa” d’Israele Il Fatto Quotidiano Abu Mazen rinuncerà alle elezioni palestinesi Abu Mazen rinuncerà o posticiperà le elezioni in Palestina? Ma perchè questa decisione? Esistono opinioni discordanti. Clicca qui!

Abu Mazen, la pazza idea: niente elezioni per “colpa” d’Israele Sembra sempre più probabile che il voto per le elezioni parlamentari e presidenziali nei Territori Occupati palestinesi sarà posticipato. Dopo ben 15 anni, il presidente dell’Autorità Nazionale Palest ...

