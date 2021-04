A tutti i giornali che ci tengono a fare sapere «cosa c’è nel video di Ciro Grillo» (Di giovedì 29 aprile 2021) Lo vogliono sapere tutti. cosa c’è nel video Ciro Grillo? cosa si vede del presunto stupro? In quella manciata di secondi si trovano le prove della colpevolezza o dell’innocenza degli imputati? Non è che, alla fine dei conti, lei si stava anche divertendo? Queste maledette domande passano per la testa delle persone che cercano il video online. Domande che non devono trovare alcuna risposta e che, a onor del vero, non dovremmo nemmeno farci. Nessuno di noi. La morbosa curiosità che si è creata attorno a questo caso dopo il video di Beppe Grillo e dopo la politicizzazione della vicenda, tra attacchi strumentali e la «solidarietà come padre» offerta al garante dei 5 Stelle, è sbagliata. I giornali che ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 29 aprile 2021) Lo voglionoc’è nelsi vede del presunto stupro? In quella manciata di secondi si trovano le prove della colpevolezza o dell’innocenza degli imputati? Non è che, alla fine dei conti, lei si stava anche divertendo? Queste maledette domande passano per la testa delle persone che cercano ilonline. Domande che non devono trovare alcuna risposta e che, a onor del vero, non dovremmo nemmeno farci. Nessuno di noi. La morbosa curiosità che si è creata attorno a questo caso dopo ildi Beppee dopo la politicizzazione della vicenda, tra attacchi strumentali e la «solidarietà come padre» offerta al garante dei 5 Stelle, è sbagliata. Iche ...

kompagno : RT @fcimini: a Parigi tutti liberi con obbligo di firma... resta la spada di Damocle ma tutto l’antiterrorismo militante mobilitato sui gio… - giampabe : RT @janavel7: Diciamo la verità: fosse stato il figlio di Salvini a sinistra non ci sarebbero stati tutti questi dubbi, attenzioni, disting… - NunziaCentanni : RT @fcimini: a Parigi tutti liberi con obbligo di firma... resta la spada di Damocle ma tutto l’antiterrorismo militante mobilitato sui gio… - FrancescoLopane : RT @janavel7: Diciamo la verità: fosse stato il figlio di Salvini a sinistra non ci sarebbero stati tutti questi dubbi, attenzioni, disting… - cosimosimone2 : RT @AvvBiancoNero: Un giorno anche i tifosi della Juve capiranno quello che ha fatto @andagn per la @juventusfc e i danni provocati alla sa… -

Ultime Notizie dalla rete : tutti giornali Bonus: occhio alle famiglie! Bonus spese veterinarie Buone notizie per tutti i conviventi con animali domestici . Il bonus è ... Bonus per abbonamenti a giornali e riviste È previsto un bonus sotto forma di voucher, dal valore ...

Schiranna, avviso importante per chi ha ricevuto la prima dose di Moderna il 9 e 10 aprile Si conferma a tutti gli interessati che si dovrà , tassativamente, rispettare la data dell'... I cittadini interessati, come spiega nella nota inviata ai giornali dall'ASST dei Sette Laghi, verranno ...

Budelli: il custode in tutti i giornali del mondo - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda Intervista all'AR Creator Damiano Mansi (LIVE) BARI - Intervista in esclusiva sulla pagina Fb del Giornale di Puglia al creator di filtri AR Damiano Mansi, di origini tarantine. Hanno partecipato il direttore del Gdp Vito Ferri; a moderare l'event ...

A tutti i giornali che ci tengono a fare sapere «cosa c’è nel video di Ciro Grillo» Nessuno deve descrivere quanto accade nel video di Ciro Grillo, nemmeno e tantomeno la stampa Lo vogliono sapere tutti. Cosa c’è nel video Ciro Grillo? Cosa si vede del presunto stupro? In quella manc ...

Bonus spese veterinarie Buone notizie peri conviventi con animali domestici . Il bonus è ... Bonus per abbonamenti ae riviste È previsto un bonus sotto forma di voucher, dal valore ...Si conferma agli interessati che si dovrà , tassativamente, rispettare la data dell'... I cittadini interessati, come spiega nella nota inviata aidall'ASST dei Sette Laghi, verranno ...BARI - Intervista in esclusiva sulla pagina Fb del Giornale di Puglia al creator di filtri AR Damiano Mansi, di origini tarantine. Hanno partecipato il direttore del Gdp Vito Ferri; a moderare l'event ...Nessuno deve descrivere quanto accade nel video di Ciro Grillo, nemmeno e tantomeno la stampa Lo vogliono sapere tutti. Cosa c’è nel video Ciro Grillo? Cosa si vede del presunto stupro? In quella manc ...