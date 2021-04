A Roma arriva lo ALL YOU CAN EAT della cucina Romana , cacio e pepe con Carbonara a volontà (Di giovedì 29 aprile 2021) Situato a due passi da piazza Navona, “Senza fondo” propone tutte i piatti della tradizione, dai rigatoni all’amatriciana ai tagliolini cacio e pepe. Il tutto senza limiti e a un costo fisso. ”Volevamo celebrare la cucina Romana in un format divertente”, raccontano i fondatori. Le pietanze in menu A Roma arriva “Senza Fondo”, il primo ristorante all you can eat dedicato alla cucina della tradizione Romana. Il ristorante, la cui apertura è prevista per domani, venerdì 30 aprile, si trova nel cuore della Capitale, in via Teatro della Pace, vicino piazza Navona, e propone pranzi e cene senza limiti, a un costo fisso: 19,50 euro a pranzo e 25,50 euro dopo le 18, la domenica e i ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 aprile 2021) Situato a due passi da piazza Navona, “Senza fondo” propone tutte i piattitradizione, dai rigatoni all’amatriciana ai tagliolini. Il tutto senza limiti e a un costo fisso. ”Volevamo celebrare lana in un format divertente”, raccontano i fondatori. Le pietanze in menu A“Senza Fondo”, il primo ristorante all you can eat dedicato allatradizionena. Il ristorante, la cui apertura è prevista per domani, venerdì 30 aprile, si trova nel cuoreCapitale, in via TeatroPace, vicino piazza Navona, e propone pranzi e cene senza limiti, a un costo fisso: 19,50 euro a pranzo e 25,50 euro dopo le 18, la domenica e i ...

