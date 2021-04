A Palermo il via alle vaccinazioni dei “senza dimora” (Di giovedì 29 aprile 2021) Palermo (ITALPRESS) – Vaccini ai senzatetto, per chi non pensava nemmeno di avere la possibilità, o addirittura il diritto, di aver somministrata una dose del siero anticovid. Questo lo spirito che muove l’iniziativa “Accanto agli ultimi”, voluta dal governo regionale in collaborazione con il Comune e la Fondazione Sicilia. “Da una parte ci sono i furbetti del vaccino che vogliono saltare la fila – ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci – dall’altra i non garantiti, quelli cioè che credono di non essere percepiti come aventi diritto, talmente si sentono invisibili. E quindi serve qualcuno che si occupi di loro: lo abbiamo fatto noi perchè il diritto alla salute non deve conoscere distinzione alcuna. La Fondazione Sicilia ci ha messo a disposizione questi prestigiosi locali, il commissario per il Covid ha approntato il personale ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 29 aprile 2021)(ITALPRESS) – Vaccini aitetto, per chi non pensava nemmeno di avere la possibilità, o addirittura il diritto, di aver somministrata una dose del siero anticovid. Questo lo spirito che muove l’iniziativa “Accanto agli ultimi”, voluta dal governo regionale in collaborazione con il Comune e la Fondazione Sicilia. “Da una parte ci sono i furbetti del vaccino che vogliono saltare la fila – ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci – dall’altra i non garantiti, quelli cioè che credono di non essere percepiti come aventi diritto, talmente si sentono invisibili. E quindi serve qualcuno che si occupi di loro: lo abbiamo fatto noi perchè il diritto alla salute non deve conoscere distinzione alcuna. La Fondazione Sicilia ci ha messo a disposizione questi prestigiosi locali, il commissario per il Covid ha approntato il personale ...

Ultime Notizie dalla rete : Palermo via A Palermo il via alle vaccinazioni dei 'senza dimora' "Vogliamo mettere assieme tutta la città e far vedere che non ci sono differenze - ha detto il commissario straordinario per l'emergenza covid di Palermo, Renato Costa - . Stiamo andando noi a ...

Covid: a Palermo il via alle vaccinazioni dei "senza dimora" Covid: a Palermo il via alle vaccinazioni dei "senza dimora" Ha preso il via oggi pomeriggio a Palermo a Villa Zito, sede della Fondazione Sicilia, la campagna vaccinale 'Accanto agli ultimi', voluta dal ...

