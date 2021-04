A fine marzo 9,7 mln dipendenti in attesa di rinnovo del contratto (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Alla fine di marzo 2021, i contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica (30 contratti) riguardano il 21,5% dei dipendenti – circa 2,7 milioni – e un monte retributivo pari al 22,3% del totale. Lo rileva l'Istat. Nel corso del primo trimestre 2021 sono stati recepiti otto contratti: ceramiche, trasporti marittimi, telecomunicazioni, editoria giornali, lavanderia industriale, conciarie, grafiche editoriali e servizi portuali.I contratti che a fine marzo 2021 sono in attesa di rinnovo ammmontano a 43 e interessano circa 9,7 milioni di dipendenti – il 78,5% del totale – con un monte retributivo pari al 77,7%, si tratta di 300 mila lavoratori in meno rispetto al dato di fine dicembre.A ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) ROMA (ITALPRESS) – Alladi2021, i contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica (30 contratti) riguardano il 21,5% dei– circa 2,7 milioni – e un monte retributivo pari al 22,3% del totale. Lo rileva l'Istat. Nel corso del primo trimestre 2021 sono stati recepiti otto contratti: ceramiche, trasporti marittimi, telecomunicazioni, editoria giornali, lavanderia industriale, conciarie, grafiche editoriali e servizi portuali.I contratti che a2021 sono indiammmontano a 43 e interessano circa 9,7 milioni di– il 78,5% del totale – con un monte retributivo pari al 77,7%, si tratta di 300 mila lavoratori in meno rispetto al dato didicembre.A ...

