A che punto sono April e Jackson in Grey’s Anatomy 17, il background della coppia non raccontato (Di giovedì 29 aprile 2021) La reunion tra April e Jackson in Grey’s Anatomy 17 nell’episodio 14, in onda su ABC il 6 maggio, sarà la prima mostrata sullo schermo dopo il finale della stagione 14, ma idealmente non è certo il primo incontro tra i due personaggi dopo il matrimonio della Kepner col paramedico Matthew. Esiste un background della coppia che spiega l’incontro tra April e Jackson in Grey’s Anatomy 17: off screen, i due sono rimasti in contatto perché condividono la piccola Harriett, nata dopo la morte del loro primo figlio Samuel, e sono certamente in buoni rapporti. L’episodio 17×04 con guest star Sarah Drew contiene “elementi di chiusura” per ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 29 aprile 2021) La reunion train17 nell’episodio 14, in onda su ABC il 6 maggio, sarà la prima mostrata sullo schermo dopo il finalestagione 14, ma idealmente non è certo il primo incontro tra i due personaggi dopo il matrimonioKepner col paramedico Matthew. Esiste unche spiega l’incontro train17: off screen, i duerimasti in contatto perché condividono la piccola Harriett, nata dopo la morte del loro primo figlio Samuel, ecertamente in buoni rapporti. L’episodio 17×04 con guest star Sarah Drew contiene “elementi di chiusura” per ...

