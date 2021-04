97,2% degli over80 ha già ricevuto prima dose (Di giovedì 29 aprile 2021) Ciclo completo per il 71,9% degli ultraottantenni “Il 97,2 per cento degli over 80 in Friuli Venezia Giulia che hanno aderito alla campagna vaccinale ha già ricevuto la prima dose. Per cui dire, come è stato fatto oggi in Aula, che in regione si stia procedendo con il freno a mano tirato sulle inoculazioni domiciliari è un’affermazione priva di qualsiasi fondamento”. Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi ribattendo ad alcune affermazioni emerse nel corso dei lavori del Consiglio. “Certamente l’adesione dei medici di medicina generale alla campagna di vaccinazione – ha detto il vicegovernatore a margine dei lavori d’Aula – permetterà di spingere ancora più in alto il numero di persone appartenenti alla categoria over 80 a cui potrà ... Leggi su udine20 (Di giovedì 29 aprile 2021) Ciclo completo per il 71,9%ultraottantenni “Il 97,2 per centoover 80 in Friuli Venezia Giulia che hanno aderito alla campagna vaccinale ha giàla. Per cui dire, come è stato fatto oggi in Aula, che in regione si stia procedendo con il freno a mano tirato sulle inoculazioni domiciliari è un’affermazione priva di qualsiasi fondamento”. Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi ribattendo ad alcune affermazioni emerse nel corso dei lavori del Consiglio. “Certamente l’adesione dei medici di medicina generale alla campagna di vaccinazione – ha detto il vicegovernatore a margine dei lavori d’Aula – permetterà di spingere ancora più in alto il numero di persone appartenenti alla categoria over 80 a cui potrà ...

VitoBardi : Secondo i dati di @GIMBE la #Basilicata è sopra la media nazionale per quanto riguarda le persone che hanno complet… - ngiocoli : @vitalbaa Beata ingenuità, cara Vitalba. ?? In Toscana, dove siamo notoriamente geniali, abbiamo affidato sin dall'i… - Nmarru : @ngiocoli @carloalberto @acarta88 Il ritardo degli over80 era tutto nella logistica Ultima per ciclo completo di… - ngiocoli : @carloalberto @acarta88 (Aggiungo che la motivazione ufficiale per delegare interamente ai MMG la vaccinazione degl… - PiemonteInforma : #COVID Degli oltre 47.000 vaccini di oggi, 12.401 sono seconde dosi. Tra i vaccinati 9081 gli over80, 10.919 i 70e… -