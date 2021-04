97 | 2% degli over80 ha già ricevuto prima dose

(Di giovedì 29 aprile 2021) Ciclo completo per il 71,9%ultraottantenni “Il 97,2 per centoover 80 in Friuli Venezia Giulia che hanno aderito alla campagna vaccinale ha giàla. Per cui dire, come è stato fatto oggi in Aula, che in regione si stia procedendo con il freno a mano tirato sulle inoculazioni domiciliari è un’affermazione priva di qualsiasi fondamento”. Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi ribattendo ad alcune affermazioni emerse nel corso dei lavori del Consiglio. “Certamente l’adesione dei medici di medicina generale alla campagna di vaccinazione – ha detto il vicegovernatore a margine dei lavori d’Aula – permetterà di spingere ancora più in alto il numero di persone appartenenti alla categoria over 80 a cui potrà ...

oltre 4,4 milioni di, 2.688.321 (60,8%) hanno completato il ciclo vaccinale e 1.118.950 (25,3%) hanno ricevuto solo la prima dose. Ai soggetti fragili e ai loro caregiver sono state ...Ciclo completo per il 71,9%ultraottantenni 'Il 97,2 per centoover 80 in Friuli Venezia Giulia che hanno aderito alla campagna vaccinale ha già ricevuto la prima dose. Per cui dire, come è stato fatto oggi in Aula, che in regione si stia procedendo con il ...