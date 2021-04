63 anni oggi per Michelle Pfeiffer, regina di hairlook iconici. Uno su tutti? Il caschetto snob di Scarface (Di giovedì 29 aprile 2021) Compie sessantatré anni il 29 aprile Michelle Pfeiffer, attrice sex symbol degli anni Ottanta e Novanta che oggi alla carriera sul set ha affiancato quella di imprenditrice. Dopo dieci anni senza indossare profumi, nel 2019 è entrata nel business delle fragranze naturali con il brand Henry Rose, ispirato ai nomi dei due figli, Claudia Rose e John Henry. Poliedrica, soprattutto sui set, ha fatto della sua chioma il tratto distintivo di ogni suo personaggio. Leggi anche › Michelle Pfeiffer sempre più nel business dei profumi, ora candele e igienizzante mani ... Leggi su iodonna (Di giovedì 29 aprile 2021) Compie sessantatréil 29 aprile, attrice sex symbol degliOttanta e Novanta chealla carriera sul set ha affiancato quella di imprenditrice. Dopo diecisenza indossare profumi, nel 2019 è entrata nel business delle fragranze naturali con il brand Henry Rose, ispirato ai nomi dei due figli, Claudia Rose e John Henry. Poliedrica, soprattutto sui set, ha fatto della sua chioma il tratto distintivo di ogni suo personaggio. Leggi anche ›sempre più nel business dei profumi, ora candele e igienizzante mani ...

Advertising

BeppeSala : Il numero di @scarpdetenis di maggio è speciale: grandi firme del giornalismo italiano insieme per descrivere l’Ita… - Vivo_Azzurro : ?? Buon compleanno a Walter #Zenga?? 58 presenze in #Nazionale ???? per l'ex portiere azzurro che oggi festeggia 6?1?… - mauroberruto : “L’Italia reclamava da anni un piano di politiche sportive. Con un miliardo di investimenti nel piano, da oggi lo… - FriulConnection : RT @Vivo_Azzurro: ?? Buon compleanno a Giovanni #Galli?? 19 presenze in #Nazionale ???? per l'ex portiere azzurro, Campione del Mondo nel 198… - matteomilani_ : RT @Corriere: Come avete fatto a perdere quella finale di Champions già vinta? «Nei primi tre mesi dopo quella sconfitta così acida mi sve… -