29 aprile: 158 nuovi contagi Covid in Regione (Di giovedì 29 aprile 2021) In premessa va segnalato che i dati odierni comprendono il recupero di quelli non riportati ieri a causa del blocco dei sistemi informativi sanitari. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.540 tamponi molecolari sono stati rilevati 158 nuovi contagi con una percentuale di positività del 2,10%. Sono inoltre 4.281 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali sono stati rilevati 55 casi (1,28%). I decessi registrati sono 7, a cui si aggiungono tre pregressi; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 30, così come quelli negli altri reparti che calano a 250. I decessi complessivamente ammontano a 3.697, con la seguente suddivisione territoriale: 784 a Trieste, 1.966 a Udine, 662 a Pordenone e 285 a Gorizia. I totalmente guariti sono 88.332, i clinicamente guariti 5.392, mentre le persone in isolamento scendono a 7.347. Dall’inizio della pandemia ... Leggi su udine20 (Di giovedì 29 aprile 2021) In premessa va segnalato che i dati odierni comprendono il recupero di quelli non riportati ieri a causa del blocco dei sistemi informativi sanitari. Oggi in Friuli Venezia Giulia su 7.540 tamponi molecolari sono stati rilevati 158con una percentuale di positività del 2,10%. Sono inoltre 4.281 i test rapidi antigenici eseguiti, dai quali sono stati rilevati 55 casi (1,28%). I decessi registrati sono 7, a cui si aggiungono tre pregressi; i ricoveri nelle terapie intensive scendono a 30, così come quelli negli altri reparti che calano a 250. I decessi complessivamente ammontano a 3.697, con la seguente suddivisione territoriale: 784 a Trieste, 1.966 a Udine, 662 a Pordenone e 285 a Gorizia. I totalmente guariti sono 88.332, i clinicamente guariti 5.392, mentre le persone in isolamento scendono a 7.347. Dall’inizio della pandemia ...

Advertising

infoitsalute : 29 aprile: 158 nuovi contagi Covid in Regione - giovampiero1 : Il Messaggero Mobile: Covid, bollettino oggi 25 aprile 2021: 13.158 casi e 217 morti. Tasso positività risale al 5,… - generacomplotti : RT @stop_fake_news_: AGI - Sono 8.444 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte dei 13.158 di ieri: in ne… - stop_fake_news_ : AGI - Sono 8.444 i nuovi casi di Covid 19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia, a fronte dei 13.158 di ieri: in… - fainformazione : Covid al 26 aprile 2021: diminuiscono i casi ma anche i tamponi. 301 i morti Sono stati 8.444 (ieri erano stati 1… -