23 casi Covid sull’aereo atterrato a Fiumicino da Nuova Delhi: verifiche sulla variante indiana (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono in totale 23 i passeggeri del volo, atterrato a Fiumicino ieri sera alle 21,15 e proveniente dall’India, risultati positivi al tampone per la ricerca del Covid-19. Il 9% dei 213 passeggeri e 10 componenti dell’equipaggio. Tutti sono ora in quarantena alla cittadella militare della Cecchignola o allo Sheraton Hotel all’Eur per effetto della Nuova ordinanza del governo che punta ad arginare i possibili contagi causati da chi arriva dall’India e dal Pakistan. Le operazioni di screening nello scalo della Capitale erano state allestite dopo l’allarme lanciato ieri da Zingaretti e lo stesso assessore D’Amato, anche in virtù dell’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, datata 25 aprile, che vieta i voli provenienti dall’India e impone la quarantena a chi era tornato in Italia nei 14 giorni precedenti, nel ... Leggi su tpi (Di giovedì 29 aprile 2021) Sono in totale 23 i passeggeri del volo,ieri sera alle 21,15 e proveniente dall’India, risultati positivi al tampone per la ricerca del-19. Il 9% dei 213 passeggeri e 10 componenti dell’equipaggio. Tutti sono ora in quarantena alla cittadella militare della Cecchignola o allo Sheraton Hotel all’Eur per effetto dellaordinanza del governo che punta ad arginare i possibili contagi causati da chi arriva dall’India e dal Pakistan. Le operazioni di screening nello scalo della Capitale erano state allestite dopo l’allarme lanciato ieri da Zingaretti e lo stesso assessore D’Amato, anche in virtù dell’ordinanza del ministro della Salute, Roberto Speranza, datata 25 aprile, che vieta i voli provenienti dall’India e impone la quarantena a chi era tornato in Italia nei 14 giorni precedenti, nel ...

repubblica : Altri 3 bambini in ospedale per la sindrome di Kawasaki post Covid: 'Purtoppo ci aspettiamo altri casi' - RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-19) e nei reparti (-5). A fronte di 35.798 ta… - Agenzia_Ansa : Sono 150 milioni i casi di Covid-19 nel mondo, secondo i dati della Johns Hopkins University. Aumentano anche le vi… - angelo_ra_ : RT @sabrina__sf: BOOOM ?????? La bomba è esplosa: l'EMA segnala 354.177 casi di danni causati dalle vaccinazioni COVID! E questo in meno di t… - TgrRai : RT @TgrRaiPuglia: 1.501 casi positivi su 12.290 test per l'infezione da Covid-19. Decessi 30 - TGR Puglia -