2021, anno di svolta per PQE Group: abbandona la gerarchia ed assume 550 nuovi dipendenti (Di giovedì 29 aprile 2021) - FIRENZE, Italia, 29 aprile 2021 /PRNewswire/



PQE Group, società di consulenza nel settore farmaceutico e biomedicale con la sua sede principale a Reggello (FI) e 26 uffici nel mondo, ha annunciato importanti cambiamenti. La chiusura del 2020, anno contraddistinto dalla pandemia globale, con un +10% ha permesso all'azienda di crescere ampliando il suo organico ed aprendo nuove sedi estere. Ma non solo. La vera novità è stata annunciata ai dipendenti da Gilda D'Incerti, AD e fondatrice di PQE Group e riguarda l'introduzione di un nuovo organigramma dall'approccio euristico, basato cioè su decisioni condivise e partecipate in base agli input che vengo dal mondo reale. Si parla quindi di "Teal Organization" in cui la parola teal identifica il color petrolio/pavone e si caratterizza per un modello ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 aprile 2021) - FIRENZE, Italia, 29 aprile/PRNewswire/PQE, società di consulenza nel settore farmaceutico e biomedicale con la sua sede principale a Reggello (FI) e 26 uffici nel mondo, ha annunciato importanti cambiamenti. La chiusura del 2020,contraddistinto dalla pandemia globale, con un +10% ha permesso all'azienda di crescere ampliando il suo organico ed aprendo nuove sedi estere. Ma non solo. La vera novità è stata annunciata aida Gilda D'Incerti, AD e fondatrice di PQEe riguarda l'introduzione di un nuovo organigramma dall'approccio euristico, basato cioè su decisioni condivise e partecipate in base agli input che vengo dal mondo reale. Si parla quindi di "Teal Organization" in cui la parola teal identifica il color petrolio/pavone e si caratterizza per un modello ...

