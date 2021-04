1 maggio zona gialla e rossa, regole weekend: cosa si può fare (Di giovedì 29 aprile 2021) zona rossa, arancione e gialla: cosa si può fare il weekend dell’1 maggio? Quali sono le regole in vigore su spostamenti e gite, seconde case e pranzi nei ristoranti in base a misure e divieti previsti dal decreto riaperture? Per tutte le regioni – gran parte in zona gialla (Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto, Piemonte, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e le province autonome di Bolzano e di Trento), 5 in arancione (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta e una in zona rossa (Sardegna) – resta in vigore il coprifuoco alle 22. Gli spostamenti tra regioni gialle dal 26 aprile, come evidenziato dalla ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 29 aprile 2021), arancione esi puòildell’1? Quali sono lein vigore su spostamenti e gite, seconde case e pranzi nei ristoranti in base a misure e divieti previsti dal decreto riaperture? Per tutte le regioni – gran parte in(Lombardia, Lazio, Toscana, Veneto, Piemonte, Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Umbria e le province autonome di Bolzano e di Trento), 5 in arancione (Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta e una in(Sardegna) – resta in vigore il coprifuoco alle 22. Gli spostamenti tra regioni gialle dal 26 aprile, come evidenziato dalla ...

Advertising

matteosalvinimi : #Salvini: Grazie alle nostre insistenze 15 regioni su 20 sono in zona gialla. C'era chi voleva tenere tutto in ross… - LegaSalvini : Matteo Salvini: Grazie alle insistenze della Lega da oggi 15 regioni su 20 sono in zona gialla. C'era chi voleva te… - vivere_sardegna : La Sardegna è pronta per la zona arancione, Rt a 0,81 e si vola verso il giallo dal dieci maggio - fisco24_info : 1 maggio zona gialla e rossa, regole weekend: cosa si può fare: Zona rossa, arancione e gialla: le regole in vigore… - emmagerboni : RT @fisascat: ? L'Italia è GIALLA, i 150mila lavoratori del #GiocoLegale sono in zona ROSSA senza alcuna sicurezza sul loro futuro @Filcams… -