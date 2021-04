1 italiano su 15 ha avuto covid Indice di positività sale a 4 | 3% 288 morti | in calo terapie intensive

(Di giovedì 29 aprile 2021) Sono 14.320 i casinelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 13.385 di ieri. Per di più con oltre 6mila tamponi in meno, 330.075 con il tasso dicheleggermente dal 4%...

Sono 14.320 i casi Covid nelle ultime 24 ore in Italia, in aumento rispetto ai 13.385 di ieri. Per di più con oltre 6mila tamponi in meno, 330.075 con il tasso di positività che sale leggermente dal 4%...Il cinemariparte a gonfie vele dopo lo stop imposto dalla crisi globale. In un incontro intitolato ... "La crisi haforti ripercussioni sul mondo del cinema" chiarisce Paolo Del Brocco , ...Mcs è di nuovo italiano. Il brand fondato in Italia nel 1970 ha avuto una storia geograficamente travagliata, che lo ha visto cambiare più volte proprietario e nazione nel corso dei suoi 50 anni di ...«Mi ha telefonato il premier Draghi alle 19. Per ringraziare il Piemonte della disponibilità che abbiamo dato». Il presidente della Regione, Alberto Cirio, ha appena confermato che il Piemonte sarà ca ...