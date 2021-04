Zero Covid un mese dopo il concertone di Barcellona (video). In Italia l’unico esperimento è il coprifuoco (Di mercoledì 28 aprile 2021) Gli scienziati parlano di esperimento riuscito: Zero Covid, dopo il concertone di Barcellona, che ha riunito gomito a gomito – seppur con mascherina Ffp2 – circa 5mila spettatori, gli esperti spagnoli non hanno trovato “nessun segno” di un contagio acceso dall’evento di massa, uno dei più grandi raduni avuti in Europa da inizio pandemia. A Barcellona un concertone senza Covid Nessun segno di una catena di trasmissione partita dagli spalti, né di livelli più elevati di infezione dopo il ‘maxi test a cielo aperto’, tra le persone che vi hanno preso parte il mese scorso. Sei sono risultate positive a Covid entro 14 giorni dalla partecipazione al concertone di ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Gli scienziati parlano diriuscito:ildi, che ha riunito gomito a gomito – seppur con mascherina Ffp2 – circa 5mila spettatori, gli esperti spagnoli non hanno trovato “nessun segno” di un contagio acceso dall’evento di massa, uno dei più grandi raduni avuti in Europa da inizio pandemia. AunsenzaNessun segno di una catena di trasmissione partita dagli spalti, né di livelli più elevati di infezioneil ‘maxi test a cielo aperto’, tra le persone che vi hanno preso parte ilscorso. Sei sono risultate positive aentro 14 giorni dalla partecipazione aldi ...

