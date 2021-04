(Di mercoledì 28 aprile 2021) In Florida stanno arrivando le. Queste piccolissimemodificare geneticamente serviranno perche trasmettono febbre gialla, Zika e Dengue. Leverranno messe in libertà entro la fine settimana nelle isole chiamate Florida Keys. Tuttavia il progetto terrorizza molti abitanti, che si sentono oggetto di un esperimento di cui

Advertising

Billa42_ : Zanzare Frankenstein per rendere sterili quelle pericolose - raffaele2581942 : Florida, un miliardo di zanzare Frankenstein per rendere sterili quelle che trasmettono Febbre Gialla, Zika, Dengue… -

Ultime Notizie dalla rete : Zanzare Frankenstein

ilmessaggero.it

NEW YORK Arrivano le. Un miliardo di piccolissime succhiasangue modificate geneticamente verà messo in libertà entro la fine di questa settimana nelle isolette che erano care a Ernest Hemingway, le . ...NEW YORK Arrivano le. Un miliardo di piccolissime succhiasangue modificate geneticamente verà messo in libertà entro la fine di questa settimana nelle isolette che erano care a Ernest Hemingway, le . ...Roberto Giacobbo propone la seconda serata a tema, ispirata ai più bei viaggi di Freedom. Questa puntata di “Album, oltre il ...NEW YORK Arrivano le zanzare Frankenstein. Un miliardo di piccolissime succhiasangue modificate geneticamente verà messo in libertà entro la fine di questa settimana nelle isolette ...