Zamparini: “Non so se Spalletti è l’ideale per il Napoli. A Venezia lo esonerai perché pensavo portasse sfiga” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Maurizio Zamparini, ex presidente del Palermo, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Mi auguro che Spalletti venga a Napoli, è un grande allenatore. Quando lo presi al Venezia era talentuoso e poi ha dimostrato il suo valore. Ha un grande difetto perché è “toscano” e quindi ha un carattere difficile e crede di essere il migliore al mondo. Lui vestiva sempre di nero e lo chiamavo becchino e gli dicevo che portava sfiga. Contro il Torino stavamo 2-0 al 90?, pareggiammo 2-2. Lo esonerai perché pensai che portasse sfiga. Sbagliai ad esonerarlo ed infatti poi tornai indietro. Non so se è l’ideale per la piazza di Napoli, andrebbe chiesto a De Laurentiis, ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) Maurizio, ex presidente del Palermo, ha parlato così ai microfoni di Radio Kiss Kiss. “Mi auguro chevenga a, è un grande allenatore. Quando lo presi alera talentuoso e poi ha dimostrato il suo valore. Ha un grande difettoè “toscano” e quindi ha un carattere difficile e crede di essere il migliore al mondo. Lui vestiva sempre di nero e lo chiamavo becchino e gli dicevo che portava. Contro il Torino stavamo 2-0 al 90?, pareggiammo 2-2. Lopensai che. Sbagliai ad esonerarlo ed infatti poi tornai indietro. Non so se èper la piazza di, andrebbe chiesto a De Laurentiis, ...

