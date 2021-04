Zac Efron rovinato dalla chirurgia: “Sembri una bambola gonfiabile” [FOTO] (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ricordate quando Zac Efron con il suo faccino angelico era la star di High School Musical? Con il ciuffo ribelle e lo sguardo dolce aveva rubato il cuore delle adolescenti di mezzo mondo. Pian piano, nel corso degli anni, ha cercato di scrollarsi di dosso il ruolo di liceale e si è cimentato in commedie … L'articolo Zac Efron rovinato dalla chirurgia: “Sembri una bambola gonfiabile” FOTO proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ricordate quando Zaccon il suo faccino angelico era la star di High School Musical? Con il ciuffo ribelle e lo sguardo dolce aveva rubato il cuore delle adolescenti di mezzo mondo. Pian piano, nel corso degli anni, ha cercato di scrollarsi di dosso il ruolo di liceale e si è cimentato in commedie … L'articolo Zac: “unaproviene da Velvet Gossip.

Advertising

TanRiddle2 : Fai ‘na battuta su Zac Efron, ed è subito “body-shaming” perché anche i belli soffrono la pressione degli standard… - _RedKitty : RT @BarbieXanax: I corpi di Zac efron e Marilyn Monroe mentre soffrivano di disturbi alimentari e dismorfia. ma voi nel 2021 ancora 'il tu… - life_gj : RT @BarbieXanax: I corpi di Zac efron e Marilyn Monroe mentre soffrivano di disturbi alimentari e dismorfia. ma voi nel 2021 ancora 'il tu… - goccedicristall : RT @BarbieXanax: I corpi di Zac efron e Marilyn Monroe mentre soffrivano di disturbi alimentari e dismorfia. ma voi nel 2021 ancora 'il tu… - hurtndstrong : nei confronti di zac efron no ma per le sorelle ferragni si, ok. -

Ultime Notizie dalla rete : Zac Efron Zac Efron e i sospetti ritocchi estetici al centro delle polemiche social Zac Efron è ormai da tempo nel cuore del pubblico, confermandosi come uno degli attori più amati e seguiti al mondo. Indimenticabile il ruolo di Troy Bolton in 'High School Musical' , che non solo l'...

Zac Efron, ecco perchè è finita con Vanessa web e Instagram La notizia della rottura tra Zac Efron e l'australiana Vanessa Valladares ci ha colto tutti di sorpresa: questa volta avevamo creduto davvero che il protagonista di ' High School Musical ' avesse trovato la persona giusta. Dopo ...

Zac Efron: il nuovo look del suo visio dive i fan del web Io Donna Zac Efron rovinato dalla chirurgia: “Sembri una bambola gonfiabile” [FOTO] Ricordate quando Zac Efron con il suo faccino angelico era la star di High School Musical? Con il ciuffo ribelle e lo ...

Zac Efron, l'allenamento alla "Baywatch" che gli ha fatto esplodere i muscoli Complice del super fisico di Zac è Patrick Murphy, il suo allenatore, che gli ha stilato un programma di allenamento ad hoc e riuscire a ottenere dei risultati straordinari anche ...

è ormai da tempo nel cuore del pubblico, confermandosi come uno degli attori più amati e seguiti al mondo. Indimenticabile il ruolo di Troy Bolton in 'High School Musical' , che non solo l'...web e Instagram La notizia della rottura trae l'australiana Vanessa Valladares ci ha colto tutti di sorpresa: questa volta avevamo creduto davvero che il protagonista di ' High School Musical ' avesse trovato la persona giusta. Dopo ...Ricordate quando Zac Efron con il suo faccino angelico era la star di High School Musical? Con il ciuffo ribelle e lo ...Complice del super fisico di Zac è Patrick Murphy, il suo allenatore, che gli ha stilato un programma di allenamento ad hoc e riuscire a ottenere dei risultati straordinari anche ...