World of Darkness, dal gioco di ruolo cartaceo a film e serie TV (Di mercoledì 28 aprile 2021) World of Darkness, l'universo di gioco creato da White Wolf Publishing per la serie di giochi di ruolo da tavolo Vampire: The Masquerade Werewolf: The Apocalypse e molti altri - potrebbe tornare alla luce sotto forma di serie TV e film in futuro. Secondo Variety, la società madre di White Wolf, Paradox Interactive, ha stretto un accordo con gli scrittori-produttori Eric Heisserer e Christine Boylan e lo studio di produzione Hivemind (che produce The Witcher di Netflix ) per "sviluppare l'universo delle storie di World of Darkness per il cinema e la televisione". Come sottolineato si tratta di un accordo nelle prime fasi: non sono stati annunciati programmi o film individuali, né ci sono attualmente società di ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 28 aprile 2021)of, l'universo dicreato da White Wolf Publishing per ladi giochi dida tavolo Vampire: The Masquerade Werewolf: The Apocalypse e molti altri - potrebbe tornare alla luce sotto forma diTV ein futuro. Secondo Variety, la società madre di White Wolf, Paradox Interactive, ha stretto un accordo con gli scrittori-produttori Eric Heisserer e Christine Boylan e lo studio di produzione Hivemind (che produce The Witcher di Netflix ) per "sviluppare l'universo delle storie diofper il cinema e la televisione". Come sottolineato si tratta di un accordo nelle prime fasi: non sono stati annunciati programmi oindividuali, né ci sono attualmente società di ...

