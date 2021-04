William e Kate, 10 anni dal matrimonio: ecco come hanno cambiato la monarchia (Di mercoledì 28 aprile 2021) William e Kate 10 anni fa si sposavano, facendo vivere a tutto il mondo una vera e propria favola reale. La giovane coppia negli anni ha superato grandi crisi e difficoltà ma ha anche gioito... Leggi su leggo (Di mercoledì 28 aprile 2021)10fa si sposavano, facendo vivere a tutto il mondo una vera e propria favola reale. La giovane coppia negliha superato grandi crisi e difficoltà ma ha anche gioito...

Advertising

SouzaEluam : RT @Corriere: A dieci anni dal royal wedding William e Kate sempre più pronti al ruolo di re e regina - Ema_poet : Comunque devo dirlo senza @ECaserio quello studio si sente vuoto William deve per forza stare con Kate… - loveyourfaults : Comunque voglio chiedere scusa in anticipo per domani, il mio account diventerà uno spam di ricordi per l'anniversa… - _lasilviaaa : Marina Minelli che su Instagram parlerà del matrimonio di William e Kate?? - Italia_Notizie : William e Kate, a dieci anni dal royal wedding il trono è più vicino -