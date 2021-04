Whirlpool Napoli, i sindacati: Stop ingiustificato ma azienda irremovibile. Draghi parli con la proprietà Usa (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Whirpool si è dimostrata irremovibile, il sito di Napoli verrà chiuso. Per questo al Governo, che al tavolo ha dichiarato l’impossibilità di far cambiare idea all’azienda sulla chiusura del sito di Napoli, chiediamo l’intervento del presidente del Consiglio Mario Draghi, che deve richiamare la proprietà americana alle sue responsabilità, impedendo alla multinazionale di smantellare gli stabilimenti italiani”. Così in una nota unitaria Fim Fiom e Uilm sollecitano l’intervento del premier per sbloccare la trattativa sul sito Whirlpool di Napoli al termine del tavolo al Mise convocato dal viceministro Alessandra Todde. Whirlpool, si legge nella nota, ” ha presentato i risultati del primo trimestre in Europa, riferendo una crescita a ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Whirpool si è dimostrata, il sito diverrà chiuso. Per questo al Governo, che al tavolo ha dichiarato l’impossibilità di far cambiare idea all’sulla chiusura del sito di, chiediamo l’intervento del presidente del Consiglio Mario, che deve richiamare laamericana alle sue responsabilità, impedendo alla multinazionale di smantellare gli stabilimenti italiani”. Così in una nota unitaria Fim Fiom e Uilm sollecitano l’intervento del premier per sbloccare la trattativa sul sitodial termine del tavolo al Mise convocato dal viceministro Alessandra Todde., si legge nella nota, ” ha presentato i risultati del primo trimestre in Europa, riferendo una crescita a ...

Arturo_Scotto : Con i lavoratori e le lavoratrici della #whirlpool. Oggi di nuovo al tavolo tra Governo, sindacati e azienda nulla… - UglMetalm : WHIRLPOOL, SPERA (UGL) “IL SITO DI NAPOLI NON PUÒ RESTARE SENZA UNA MISSIONE PRODUTTIVA” - rep_napoli : Whirlpool Napoli chiude, l'azienda non torna indietro [aggiornamento delle 15:54] - infoitscienza : Whirlpool, azienda: No false aspettative, no ripartenza produzione a Napoli - qn_giorno : #whirlpool conferma la chiusura della #fabbrica di Napoli -