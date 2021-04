Walter De Benedetto: "La cannabis necessaria per la mia malattia, il dolore non attende la politica" (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'uomo, 49 anni, ha l'artrite reumatoide. Era stato accusato di coltivare marijuana a casa, ma il tribunale di Arezzo martedì lo ha dichiarato non colpevole. "La cannabis per alcuni periodi è riuscita a farmi smettere con gli oppiacei, che mi addormentano mentre io sono vivo".... Leggi su repubblica (Di mercoledì 28 aprile 2021) L'uomo, 49 anni, ha l'artrite reumatoide. Era stato accusato di coltivare marijuana a casa, ma il tribunale di Arezzo martedì lo ha dichiarato non colpevole. "Laper alcuni periodi è riuscita a farmi smettere con gli oppiacei, che mi addormentano mentre io sono vivo"....

Advertising

TNannicini : I giudici fanno i giudici e sono contento che Walter De Benedetto sia stato assolto. Però tocca a noi, al Parlament… - 6000sardine : #Cannabis medica: ASSOLTO Walter De Benedetto! Il fatto non sussiste. 'Coltivava marijuana non per spaccio ma per… - Mov5Stelle : Oggi Walter De Benedetto è stato assolto da ogni accusa e siamo felici per lui. Non c’è più tempo da perdere. Cosa… - verd44766903 : RT @acino2020: @rtl1025 Del figlio di Grillo mi frega poco. Piuttosto vorrei sapere dell'amico di Walter De Benedetto che nonostante l'asso… - 4Tchat : RT @acino2020: @rtl1025 Del figlio di Grillo mi frega poco. Piuttosto vorrei sapere dell'amico di Walter De Benedetto che nonostante l'asso… -