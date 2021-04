Vuoi che i tuoi figli amino il tuo compagno di vita? Ecco cosa devi fare (Di mercoledì 28 aprile 2021) E’ possibile fare qualcosa per far amare ai nostri figli il nostro compagno di vita? Secondo un’esperta esistono trucchi infallibili. Ogni donna vorrebbe la pace familiare soprattutto nel caso di un fallimento sentimentale che ha portato al divorzio. Divorziare con i figli è molto doloroso, perché dai nostri sbagli dipende la loro tristezza e nessun L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 28 aprile 2021) E’ possibilequalper far amare ai nostriil nostrodi? Secondo un’esperta esistono trucchi infallibili. Ogni donna vorrebbe la pace familiare soprattutto nel caso di un fallimento sentimentale che ha portato al divorzio. Divorziare con iè molto doloroso, perché dai nostri sbagli dipende la loro tristezza e nessun L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

mengonimarco : Se vuoi realizzare un sogno devi rimboccarti le maniche e costruirlo pian piano...@LauraPausini tu che ci sei arrivata dacci la ricetta ???? - RaiTre : Albert Einstein diceva: 'Se vuoi che i tuoi figli siano intelligenti leggi loro delle fiabe, se vuoi che siano più… - RaiRadio2 : ?? Avanti un altro come me Siamo la new generation Ma tu che cosa vuoi da me Non trovo più satisfaction, no satisfac… - _allthelove_ : @almightyxlouu @mylordxerm ma che vuoi - Mary76145135 : RT @ValeFacchinetti: Io: 'Lo sai che la mamma ti vuole tanto, tanto bene?; Andrea: 'Allora se mi vuoi bene devi stare a casa con me'. Tocca… -