Vulpis | “Napoli | ottimo lavoro di marketing”

Leggi su retecalcio

(Di mercoledì 28 aprile 2021): “di, ha una creatività superiore alla media! Sulla Super League e i debiti…” A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete”, è intervenuto Marcel, vice presidente vicario Lega Pro, per parlare dell’diche fa il, della Super League, Atalanta, Gravina ed altro. Questo quanto detto da: SULLA SUPER LEAGUE “Super League? Non vedo come i club italiani possano partecipare, ora si escluderebbero dai campionati nazionali. Sarebbe un suicidio sportivo fuori dal normale. Non credo che a questi livelli si arrivi a fare scelte di questo tipo. Debiti? Andando anche oltre la norma anticlausola non c’è una legge ...