Volley Mercato, Ivan Zaytsev vicinissimo a Civitanova: “Non vedo l’ora di tornare in Italia. E alle Olimpiadi…” (Di mercoledì 28 aprile 2021) Si infiamma il Volley Mercato. La stagione riservata ai club si è sostanzialmente conclusa (manca “solo” la Finale di Champions League, in programma sabato 1° maggio a Verona) e le varie società sono già estremamente attive nell’allestire le rose in vista della prossima annata agonistica, quella che seguirà le Olimpiadi di Tokyo 2021. La SuperLega, il massimo campionato Italiano di pallavolo maschile, si confermerà ad altissimi livelli anche perché arriveranno diversi fuoriclasse del panorama internazionale. Modena ha già ufficializzato i rientri del regista Bruninho e dello schiacciatore Earvin Ngapeth, a breve dovrebbe arrivare anche la conferma dell’approdo di Ivan Zaytsev a Civitanova. I freschi Campioni d’Italia dovrebbero riabbracciare lo Zar, ... Leggi su oasport (Di mercoledì 28 aprile 2021) Si infiamma il. La stagione riservata ai club si è sostanzialmente conclusa (manca “solo” la Finale di Champions League, in programma sabato 1° maggio a Verona) e le varie società sono già estremamente attive nell’stire le rose in vista della prossima annata agonistica, quella che seguirà le Olimpiadi di Tokyo 2021. La SuperLega, il massimo campionatono di pallavolo maschile, si confermerà ad altissimi livelli anche perché arriveranno diversi fuoriclasse del panorama internazionale. Modena ha già ufficializzato i rientri del regista Bruninho e dello schiacciatore Earvin Ngapeth, a breve dovrebbe arrivare anche la conferma dell’approdo di. I freschi Campioni d’dovrebbero riabbracciare lo Zar, ...

heavydjrtysovl : @colorsofeeling Che volley mercato di merdaaaaaa quest’anno - Candy__Cookie__ : Quasi quasi me ne vado su un’isola deserta, senza niente, stile Tokyo e Rio o isola dei famosi come cazzo vi pare f… - baldo_nicola_tn : RT @DolomitiVolley: Volley mercato: Lavia e Kaziyski pronti a vestire la maglia dell'Itas Trentino, in dubbio Lucarelli - DolomitiVolley : Volley mercato: Lavia e Kaziyski pronti a vestire la maglia dell'Itas Trentino, in dubbio Lucarelli - addictedtoyouB : Stamattina esce la notizia di Vettori all'estero, ora arriva la notizia di Holt via da Monza. Abbiamo finito per o… -