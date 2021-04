Volley | Davide Mazzanti | “Italia alle Olimpiadi con 3 centrali” Il CT spiega le assenze di Sylla e Folie

Leggi su oasport

(Di mercoledì 28 aprile 2021) Mancano meno di tre mesidi Tokyo 2021, in programma dal 23 luglio all’8 agosto. L’si presenterà con grandissime ambizioni alla rassegna a cinque cerchi, la Nazionale difemminile ha conquistato la medaglia d’argento ai Mondiali 2018 ed è indubbiamente una delle più accreditate per la vittoria del torneo. Le azzurre non sono mai riuscite a salire sul podio ai Giochi, l’obiettivo è ovviamente quello di sfatare questo tabù storico e di provare a fare saltare il banco in Giappone. Prima di questo attesissimo appuntamento, aspettato per cinque anni, ci sarà la Nations League, competizione che permetteràNazionali di rimettersi in gioco dopo praticamente due anni senza eventi a causa della pandemia. Tra l’altro si giocherà a Rimini a partire dal prossimo 25 maggio, dunque ...