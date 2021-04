Vodafone, ancora una rimodulazione: +1,99 euro dal 31/5 per alcuni clienti mobileHDblog.it (Di mercoledì 28 aprile 2021) Vodafone ha annunciato una nuova rimodulazione per i clienti mobile: l’aumento di 1,99 euro scatterà dal 31 maggio.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di mercoledì 28 aprile 2021)ha annunciato una nuovaper imobile: l’aumento di 1,99scatterà dal 31 maggio.Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

