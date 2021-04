Vincenzo Esposito al timone della Federazione napoletana Atletica Leggera

(Di mercoledì 28 aprile 2021), nuovo presidenteFidal. Quarantacinque anni, presidente del Team Running Club Napoli,ha raccolto dalle 36 società presenti in assemblea 532 voti su 544. Eletti come consiglieriMiceli (voti 383); Salvatore Tomaiolo (voti 382); Salvatore Vecchione (voti 343), Pietro Boatta (voti 328); Salvatore Forino (voti 295). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

Giusy_13Lab : RT @CorsieRincorsi: @letteratume @Giusy_13Lab @mariadicuonzo1 @CarmelaCusmai @BiancoCritico @LuciaLibri @lucy_esposito @artdielle @MollyBlo… - Francesco_Morra : RT @CorsieRincorsi: @letteratume @Giusy_13Lab @mariadicuonzo1 @CarmelaCusmai @BiancoCritico @LuciaLibri @lucy_esposito @artdielle @MollyBlo… - Amelie84044597 : RT @CorsieRincorsi: @letteratume @Giusy_13Lab @mariadicuonzo1 @CarmelaCusmai @BiancoCritico @LuciaLibri @lucy_esposito @artdielle @MollyBlo… - CorsieRincorsi : @letteratume @Giusy_13Lab @mariadicuonzo1 @CarmelaCusmai @BiancoCritico @LuciaLibri @lucy_esposito @artdielle… - TelefilmSpoiler : ????TANTI AUGURI A... #26aprile ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Vincenzo Esposito

Il Denaro

"Migliaia di lavoratrici e lavoratori della filiera agricola " spiegano i segretari regionali di Fai, Flai e Uila,Cavallo,e Gerardo Nardiello " stanno vivendo un periodo ...Nella riunione del 22 aprile il comitato di gestione (erano presenti il presidente Rino, Roberto Gabriele eStabile, ma era assente Francesca Diana, che ne fa parte in ...Prevista una manifestazione di protesta a Potenza alle 10:30 davanti alla Prefettura promossa dai sindacati di categoria Fai Cisl, Flai Cgil e Uila Uil. Interverrà la segretaria nazionale della Flai S ...Ultima chiamata per Vivara, l’isolotto collegato a Procida da un ponte — nato come collegamento dell’acquedotto — e che è riserva naturale dello Stato dal 2002. Nella riunione del 22 aprile il comitat ...