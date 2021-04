Villarreal-Arsenal si ritrovano in semifinale dopo il 2006: 15 anni fa era Champions (Di mercoledì 28 aprile 2021) Una delle due semifinali di Europa League sarà la sfida tra Villarreal e Arsenal, una partita che ora vale l’accesso alla finale di Europa League ma che 15 anni fa valeva un posto per la finale di Champions. Era infatti il 2005-06, le due compagini si ritrovarono in semifinale dopo aver eliminato ai quarti due italiane. L’Arsenal la Juventus, battendola 2-0 a Londra e pareggiando 0-0 a Torino. Il Villarreal a sorpresa eliminò l’Inter di Mancini, dopo aver perso 2-1 al Meazza e vincendo 1-0 in Spagna al ritorno. In semifinale, furono due sfide equilibratissime tra le due compagini che erano alla loro prima (e unica) semifinale di Champions. L’Arsenal vinse 1-0 ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 28 aprile 2021) Una delle due semifinali di Europa League sarà la sfida tra, una partita che ora vale l’accesso alla finale di Europa League ma che 15fa valeva un posto per la finale di. Era infatti il 2005-06, le due compagini si ritrovarono inaver eliminato ai quarti due italiane. L’la Juventus, battendola 2-0 a Londra e pareggiando 0-0 a Torino. Ila sorpresa eliminò l’Inter di Mancini,aver perso 2-1 al Meazza e vincendo 1-0 in Spagna al ritorno. In, furono due sfide equilibratissime tra le due compagini che erano alla loro prima (e unica)di. L’vinse 1-0 ...

