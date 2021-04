Villarreal-Arsenal, Arteta: “Avversario è forte, ma siamo pronti” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Affrontiamo questa semifinale con grande entusiasmo, sappiamo di avere un Avversario molto forte davanti a noi, ma siamo determinati e ci faremo trovare pronti“. Lo ha detto l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta il giorno prima della semifinale di Europa League contro il Villarreal. “I progressi che hanno avuto negli ultimi 10-15 anni sono stati spettacolari, con allenatori diversi ma principi chiari. Unai Emery poi ha dato loro un’identità molto chiara in questa competizione. Quello che ho visto di più è la chiarezza nelle loro idee: sanno cosa fare con e senza palla. Hanno giocatori che possono decidere una partita in qualsiasi momento e possono cambiare modo di giocare nel corso delle partite“, ha concluso Arteta. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Affrontiamo questa semifinale con grande entusiasmo, sappiamo di avere unmoltodavanti a noi, madeterminati e ci faremo trovare“. Lo ha detto l’allenatore dell’Mikelil giorno prima della semifinale di Europa League contro il. “I progressi che hanno avuto negli ultimi 10-15 anni sono stati spettacolari, con allenatori diversi ma principi chiari. Unai Emery poi ha dato loro un’identità molto chiara in questa competizione. Quello che ho visto di più è la chiarezza nelle loro idee: sanno cosa fare con e senza palla. Hanno giocatori che possono decidere una partita in qualsiasi momento e possono cambiare modo di giocare nel corso delle partite“, ha concluso. SportFace.

Advertising

DailySabah : Arsenal faces ex-manager, Europa League veteran Unai Emery's Villarreal in UEFA Europa League semifinal while Solsk… - Fantacalciok : Calcio in tv: dove vedere Manchester United-Roma e Villarreal-Arsenal - Calciodiretta24 : Calcio in tv: dove vedere Manchester United-Roma e Villarreal-Arsenal - nikoloz31 : Villarreal vs Arsenal | UEFA Europa League Semi-Final 29 April 2021 Pred... - LaTrix_300P : RT @ActuFoot_: ?? Le programme de la semaine : ?? Ce soir : Lazio - Milan ?? Demain : #UCL : Real - Chelsea ?? Mercredi : #UCL : PSG - Man.… -