“Vietato vestirsi da prostituta” | fa discutere il regolamento leghista di un comune del milanese

(Di mercoledì 28 aprile 2021) “da”: è questa la regola proposta daldi Cassina de’ Pecchi, piccolo paese deldella zona della Martesana. L’amministrazioneha scritto nero su bianco questa trovata nel nuovodi polizia urbana che deve essere ancora approvato e che sarà discusso il 30 aprile in consiglio comunale. All’articolo 23 (“Comportamenti contrari all’igiene, al decoro e al quieto vivere”) si legge testualmente: “In luogo pubblico ècontrarre ovvero concordare prestazioni sessuali oppure intrattenersi con soggetti che esercitano l’attività di meretricio su strada o che, per atteggiamento, ovvero per l’abbigliamento ovvero per le modalità comportamentali manifestino comunque l’intenzione di esercitare ...

Dimmi come ti vesti e ti dirò chi sei: questione look e pubblico decoro.(e atteggiarsi) da prostituta? Un cortocircuito normativo . Intanto, il luogo: Cassina de' Pecchi, 13 mila abitanti in provincia di Milano, asse del Naviglio Martesana, area ...Tutto ok nella prima parte: "contrarre ovvero concordare prestazioni sessuali oppure ... "È evidente che si voglia limitare unicamente la prostituzione e non la libertà di: una ...MILANO. Polemiche a Cassina de' Pecchi, nel Milanese. A farle scoppiare un articolo del nuovo regolamento della polizia municipale che verrà discusso venerdì 30 aprile in consiglio comunale. Si propon ...Nel mirino l'articolo 23 del regolamento che sarà discusso il 30 aprile in Consiglio comunale, il quale vieta alle donne di vestirsi e atteggiarsi come prostitute.